Такие не засолишь: что сделать на зиму из мятых и треснутых помидоров – обалденная вкуснятина получается!

Часто после сбора урожая хозяйки обнаруживают неликвид – помидоры, которые на засолку никак не годятся. Это треснувшие на ветке, помятые в ящике или от падения. В общем, такие только съедать или выкидывать. А можно приготовить вкуснющий сок, от которого вся семья будет в восторге.

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На 1 кг помидоров требуется 300 гр болгарского перца, 5-10 зубков чеснока, 300 гр лука. Помойте овощи, измельчите в блендере или на мясорубке, поставьте на огонь и вскипятите.

После этого всыпьте измельченную зелень (укроп, петрушка, базилик), просолите и поперчите по вкусу, добавьте кориандр и варите еще полчаса на медленном огне. В самом конец наливаем 1 ст ложку 9%-ного уксуса, ¼ стакана подсолнечного масла и закатываем в стерилизованные банки горячим.

По материалам сайта Belnovosti