Почему чайный пакетик нельзя отжимать в чашку: рискуете

Чай в пакетиках давно и прочно вошел в повседневность россиян. По-быстрому заварить любимый горячий напиток – обыденная церемония. Но мало кто правильно ее исполняет. А ошибки приводят к тому, что в итоге содержимое чашки лучше не употреблять, но об этом мало кто знает.

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Например, много кто после погружения пакетика в кипяток и заваривания достает и тщательно отжимает его. оказалось, что делать это категорически нельзя, поскольку вкус напитка будет безнадежно испорчен, сообщает Sante Plus. Повышается содержание дубильных веществ, влияющих на горечь чая.

По этой же причине передерживать пакетик в кружке тоже не стоит. Рекомендуемое время заваривания черного чая составляет четыре минуты, а зеленого – три.