Морковь в августе надо подкормить, если хотите крупный урожай: сладкая и не потрескается

В августе морковь активно набирает массу, и для такого ядреного роста ей требуется питание. Обычного полива уже недостаточно, но и про него не следует забывать. Чтобы плоды были сладкими, сочными, не трескались пока растут, им следует дать подкормку.

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В августе особенно актуальны фосфорные и калийные удобрения. Они не просто помогают корню развиваться, но и влияют на сахарообразование в нем. Вкус будет сочным и ароматным, если обратить внимание на калиевую соль или селитру.

По материалам сайта Izvmor