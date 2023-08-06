Полный запрет на покупку валюты: с чем это связано и когда можно обращаться в банки за евро и долларом

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Эксперт в сфере финансов назвал сроки, когда евро и доллары могут подешеветь.

Рубль на новой неделе продолжит падать. Финансовые аналитики считают, что с 7 августа российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей.

Так что, если не хотите потратить деньги впустую, лучше самим себе поставить полный запрет на покупку валюты. Отложить этот процесс до лучших времен. А они, как ожидается, наступят уже во второй половине сентября.

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«Cущественной коррекции валютных пар можно ожидать после 15 сентября, когда ЦБ объявит решение по ключевой ставке», - объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Считается, что Центробанк поднимет ключевую ставку до 9,5 - 10 процентов, что окажет поддержку рублю.

По материалам 1prime.ru

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