Приложите к подмышкам листья этого растения: боремся с въедливым запахом пота без дезодоранта

Если вы не сторонник использования промышленных средств по уходу за собой, попробуйте самое что ни на есть натуральное.
Отлично справляется с нейтрализацией въедливого запаха пота трава, которая продается в каждом супермаркете и используется в приготовлении летних салатов.
Речь идет о базилике.
Из листиков базилика можно сделать пасту и смазать ею подмышки. А можно приложить к подмышками и листья базилика. Благодаря своему яркому и приятному аромату, базилик борется с запахом пота.
По материалам apteka24-podolsk.ru