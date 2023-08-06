Приложите к подмышкам листья этого растения: боремся с въедливым запахом пота без дезодоранта

Если вы не сторонник использования промышленных средств по уходу за собой, попробуйте самое что ни на есть натуральное.

Отлично справляется с нейтрализацией въедливого запаха пота трава, которая продается в каждом супермаркете и используется в приготовлении летних салатов.

Речь идет о базилике.

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