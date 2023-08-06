Не 95 и даже не 96 рублей: озвучен курс доллара на 7 августа — шок-цифры

Рубль в первые дни август начал вновь дешеветь. Приближающаяся неделя тоже не сулит национальной валюте ничего хорошего.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов озвучил цифры, которые еще недавно казались всем шокирующими. Доллар, по прогнозам, с 7 августа будет стоить уже не 95 и даже не 96 рублей.

Российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей, считает Владислав Антонов.

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