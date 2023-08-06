Не 95 и даже не 96 рублей: озвучен курс доллара на 7 августа — шок-цифры

Рубль в первые дни август начал вновь дешеветь. Приближающаяся неделя тоже не сулит национальной валюте ничего хорошего.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов озвучил цифры, которые еще недавно казались всем шокирующими. Доллар, по прогнозам, с 7 августа будет стоить уже не 95 и даже не 96 рублей.
Российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей, считает Владислав Антонов.
Владислав Антонов прогнозирует, что рубль будет дешеветь вплоть до середины сентября. В этот день Центробанк России на своем заседании может повысить ключевую ставку. Это решение поможет укрепить национальную валюту.
«Cущественной коррекции валютных пар можно ожидать после 15 сентября, когда ЦБ объявит решение по ключевой ставке», - добавил эксперт.
По материалам 1prime.ru