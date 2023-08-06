Эта смесь из отходов круче любой химии! Очищает раковину, посуду, унитаз и даже пол — идеальная чистота

Можно пользоваться специальными средствами для уборки, а можно последовать опыту матерых хозяек, которые давно забыли о покупной химии. Они используют средство собственного производства, делать которое проще простого.

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В основе чистящего порошка — лимонная цедра (многие ее обрезают и выбрасывают, хотя на самом деле, она идеально подходит для очищения поверхностей).

Цедру одного лимона взбейте в блендере, добавьте 1 столовую ложку соды, перемешайте.

К этой же смеси всыпьте 1 столовую ложку соли, 3 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды, 3 столовые ложки спирта.

Получившуюся массу перелейте в пластиковую бутылку и используйте для очищения раковин, унитаза, посуды и даже пола. Кристальная чистота с приятным цитрусовым ароматом обеспечена.

По материалам YouTube-канала come cucinare.