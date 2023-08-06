Как дозреть неспелый авокадо всего за день: просто «закопайте» его в эту крупу

Не секрет, что в наших супермаркетах авокадо довольно часто продаются недозрелыми. Исправить это можно легко и быстро, если знать о способах дозревания авокадо в домашних условиях.
Всего от одного до трех дней понадобится для того, чтобы сделать авокадо спелым, при помощи рисовой крупы.
Положите авокадо в большую емкость и засыпьте рисом так, чтобы плод полностью был погружен в крупу и не соприкасался со стенками емкости и воздухом.
Разновидность риса значения не имеет. Созревание при комнатной температуре идет очень быстро, так что ежедневно контролируйте, что происходит с авокадо.
По материалам 7sotok