Как дозреть неспелый авокадо всего за день: просто «закопайте» его в эту крупу

Не секрет, что в наших супермаркетах авокадо довольно часто продаются недозрелыми. Исправить это можно легко и быстро, если знать о способах дозревания авокадо в домашних условиях.

Всего от одного до трех дней понадобится для того, чтобы сделать авокадо спелым, при помощи рисовой крупы.

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