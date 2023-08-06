Как дозреть неспелый авокадо всего за день: просто «закопайте» его в эту крупу

Авокадо на тарелке и листья салата. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не представляет себе жизни без бутербродов с авокадо.

Не секрет, что в наших супермаркетах авокадо довольно часто продаются недозрелыми. Исправить это можно легко и быстро, если знать о способах дозревания авокадо в домашних условиях.

Всего от одного до трех дней понадобится для того, чтобы сделать авокадо спелым, при помощи рисовой крупы. 

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Положите авокадо в большую емкость и засыпьте рисом так, чтобы плод полностью был погружен в крупу и не соприкасался со стенками емкости и воздухом.

Разновидность риса значения не имеет. Созревание при комнатной температуре идет очень быстро, так что ежедневно контролируйте, что происходит с авокадо.

По материалам 7sotok

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