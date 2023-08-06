Самое надежное средство от запаха пота: просто протрите подмышки и будете благоухать без дезодоранта

Способ применения довольно прост. Нужно разрезать лист алоэ и протереть подмышечные впадины. Или же приложить к ним алоэ и оставить на пятнадцать минут, а затем дать подмышкам подсохнуть. Смывать сок не нужно!

По материалам apteka24-podolsk.ru