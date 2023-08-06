Самое надежное средство от запаха пота: просто протрите подмышки и будете благоухать без дезодоранта

Красивая девушка на берегу реки. Фото: Global Look Press

Этот цветок эффективен даже в сильную жару.

Существует множество способов избавиться от запаха пота даже в самую сильную жару. И это - не дезодорант или антиперспирант. Противники использования этих средств знают прекрасные альтернативы. И используют.

Одним из самых эффективных средств уничтожения неприятного запаха пота от разгоряченного жарким солнцем тела являются цветы алоэ.

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Способ применения довольно прост. Нужно разрезать лист алоэ и протереть подмышечные впадины. Или же приложить к ним алоэ и оставить на пятнадцать минут, а затем дать подмышкам подсохнуть. Смывать сок не нужно!

По материалам apteka24-podolsk.ru

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