Ни в коем случае не делайте это с малиной в августе — не будет ни одной ягодки, урожай испорчен на года

Чтобы малина радовала крупными и сладкими ягодами каждый год, нужно помнить, что в августе опрыскивать кусты этим удобрением нельзя ни в коем случае! Многие садоводы-любители часто им грешат, а потом, глядя на полупустые веточки, кусают себя за локти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Секрет в том, что в августе не рекомендуется вносить азотные подкормки. Они вызывают бурный рост малины и являются причиной плохого урожая на последующие годы.

Лучший из возможных вариантов ухода за ягодой в августе — это гуматовое опрыскивание с полезными микроэлементами, например, гумат калия. Он стопроцентно не повредит малине.