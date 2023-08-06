Кардинально новые цифры: аналитик ошарашил, назвав стоимость евро и доллара после 7 августа

Рубль в первые дни августа начал вновь дешеветь по отношению к основным валютам - доллару, евро и юаню.
Аналитики уверяют, что неделя, которая наступит с 7 августа, будет для рубля еще более сложной и непредсказуемой.
Эксперт буквально ошарашил цифрами. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей.
«Новые максимумы по рублю к евро и доллару — это вопрос времени. Рубль может продолжить терять позиции до сентябрьского заседания Банка России», - отметил Владислав Антонов.
То есть, рубль будет продолжать падать до 15 сентября. На эту дату назначено новое заседание Центробанка, где будет объявлено, вероятно, о повышении ключевой ставки до 9 - 10 процентов.
По материалам 1prime.ru