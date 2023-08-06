Кардинально новые цифры: аналитик ошарашил, назвав стоимость евро и доллара после 7 августа

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов уверены, что рубль на новой неделе поставит анти-рекорды.

Рубль в первые дни августа начал вновь дешеветь по отношению к основным валютам - доллару, евро и юаню.

Аналитики уверяют, что неделя, которая наступит с 7 августа, будет для рубля еще более сложной и непредсказуемой.

Эксперт буквально ошарашил цифрами. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей.

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«Новые максимумы по рублю к евро и доллару — это вопрос времени. Рубль может продолжить терять позиции до сентябрьского заседания Банка России», - отметил Владислав Антонов.

То есть, рубль будет продолжать падать до 15 сентября. На эту дату назначено новое заседание Центробанка, где будет объявлено, вероятно, о повышении ключевой ставки до 9 - 10 процентов. 

По материалам 1prime.ru

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