Кардинально новые цифры: аналитик ошарашил, назвав стоимость евро и доллара после 7 августа

Рубль в первые дни августа начал вновь дешеветь по отношению к основным валютам - доллару, евро и юаню.

Аналитики уверяют, что неделя, которая наступит с 7 августа, будет для рубля еще более сложной и непредсказуемой.

Эксперт буквально ошарашил цифрами. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей.

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