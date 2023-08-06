Как протереть стекла и зеркала без разводов — суперспособ, нужна только тряпка

Соблюдая одно простое правило при уборке, вы навсегда забудете о разводах на поверхностях. Мутные пятна перестанут появляться, и необходимость повторно махать тряпкой отпадет сама собой.

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Разводы на поверхностях зачастую появляются из-за хаотичных движений при уборке. Протирая, например, стеклянный стол, многие хозяйки водят тряпкой верх-вниз или влево-вправо. В этом и заключается ошибка.

Правильно, это когда влажная тряпка скользит по поверхности только в одном направлении: слева направо или сверху вниз. Так мутных пятен удастся избежать.

За деревянной мебелью ухаживать стоит по тому же принципу: очищать такую нужно по направлению полос, и тогда о разводах можно будет забыть навсегда, пишет сайт belnovosti.