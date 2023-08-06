Как дозреть неспелое манго: положите его в бумажный пакет с этими фруктами — мякоть будет сладкой, легко отделится от кожицы

Не секрет, что манго в странах Юго-Восточной Азии срывают недозревшими, чтобы они не испортились в дороге до супермаркетов в России.

Покупателям частенько приходится покупать твердые, как камень, плоды. На вкус недозревшее манго слабо напоминает то, которое вызрело под южным солнцем.

Но есть один лайфхак, который поможет дозреть манго в условиях обычной квартиры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».