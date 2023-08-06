Как дозреть неспелое манго: положите его в бумажный пакет с этими фруктами — мякоть будет сладкой, легко отделится от кожицы

Плоды манго на дереве. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит экзотические фрукты.

Не секрет, что манго в странах Юго-Восточной Азии срывают недозревшими, чтобы они не испортились в дороге до супермаркетов в России.

Покупателям частенько приходится покупать твердые, как камень, плоды. На вкус недозревшее манго слабо напоминает то, которое вызрело под южным солнцем.

Но есть один лайфхак, который поможет дозреть манго в условиях обычной квартиры.

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Манго нужно положить в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом и поставить под прямые солнечные лучи. Например, на подоконник. Через пару дней манго дозреет.

Мякоть будет нежной, сладкой и легко отделится от кожицы. Хранить спелое манго нужно в холодильнике.

По материалам hozpedia.ru

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