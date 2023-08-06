Смочить ватный тампон и протереть подмышки: запах пота улетучится тут же, и дезодорант не нужен

Неприятный запах пота от тела - проблема, которая становится особенно актуальной в летнюю жару. Не всем нравится пользоваться дезодорантами и антиперспирантами. Часть людей предпочитают домашние средства. В их числе и те, чьи дезодорирующие свойства не так очевидны.
Речь идет о перекиси водорода, которая продает в каждой аптеке. Благодаря своим антисептическим свойствам, перекись хорошо уничтожает запах пота. Перекись препятствует размножению бактерий, являющихся источником зловония.
Нужно смочить ватный тампон в перекиси водорода и смочить подмышки. Запах пота улетучится навсегда. Если же у вас чувствительная кожа, перекись нужно разбавить водой. Тогда ощущения жжения не будет.
По материалам apteka24-podolsk.ru