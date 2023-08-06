Смочить ватный тампон и протереть подмышки: запах пота улетучится тут же, и дезодорант не нужен

Неприятный запах пота от тела - проблема, которая становится особенно актуальной в летнюю жару. Не всем нравится пользоваться дезодорантами и антиперспирантами. Часть людей предпочитают домашние средства. В их числе и те, чьи дезодорирующие свойства не так очевидны.

Речь идет о перекиси водорода, которая продает в каждой аптеке. Благодаря своим антисептическим свойствам, перекись хорошо уничтожает запах пота. Перекись препятствует размножению бактерий, являющихся источником зловония.

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