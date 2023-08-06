Котлеты в «шубе»: простой и очень вкусный рецепт надоевшего блюда

Рецепт приевшихся котлет можно интересно усовершенствовать, если укутать их в необычную «шубку». Вкус она точно не испортит и сделает котлетки еще аппетитнее.

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Идеальными для этого рецепта считаются именно котлеты из курицы, но вы можете попробовать любое мясо.

Приготовьте фарш привычным способом, а для «шубки»: килограмм картофеля натрите на терке, отожмите жидкость. Вбейте в массу одно яйцо и всыпьте немного муки.

Сформируйте котлетки, окуните их в картофельную массу, чтобы та щедро покрывала фарш. Выложите котлеты на сковороду и жарьте до готовности, пишет сайт belnovosti.