Спасаем пересоленный суп: что добавить, чтобы обед не оказался испорчен

Пересолить суп дело нехитрое, только вот как исправить ситуацию — знают немногие.

А правда в том, что есть два проверенных временем способа. Один сложнее и на него требуется больше ресурса, другой — проще; тут кому как больше нравится.

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Итак, чтобы спасти пересоленный суп и не потерять при этом его наваристый вкус, можно отварить еще одну порцию бульона, только уже без соли. Как только он будет готов — добавить к пересоленному обеду, и все — суп спасен.

Другой способ намного быстрее. В суп можно добавить рис или очищенный картофель — оба продукта прекрасно впитывают избыток соли. Только учтите: бросать картофель целиком не нужно — разделите его на две половинки и отправьте в кастрюлю на 10 минут.

С рисом тоже есть нюанс. Лучше спрятать его в саше из натуральной ткани и на 10-15 минут отправить в первое блюдо. За это время рис впитает лишнюю соль.

По материалам портала belnovosti.by