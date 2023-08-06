Как убрать известковый налет с пластикового поддона под посудой в шкафу: сам растворяется

Как без труда и царапин отмыть от известкового налета пластиковый поддон в шкафу с посудой? Вы удивитесь, но тут отлично работает обычный столовый уксус.

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Снимите поддон, залейте его уксусом, сверху окатите кипятком из чайника. Оставьте для воздействия на несколько минут (чем сложнее наслоения - тем дольше).

Далее просто промойте губкой для посуды. Все твердые наслоения станут мягкими и легко смоются. Никаких царапин это средство оставить после себя не может. Поддон вам прослужит еще много лет.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».