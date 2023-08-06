10 капель йода на 2 литра воды: ваши волосы будут гладкими и блестящими

Роскошные волосы могут быть у каждой. Фото: Global Look Press

Вы удивитесь, как быстро этот состав проявит эффект.

Если вы давно хотите отрастить роскошные волосы, но никак не получается, то попробуйте полоскать их йодом. Удивительно, но это вещество творит чудеса с волосами.

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Возьмите на два литра воды десять капель йода и полоскайте волосы каждый раз после мытья вместо кондиционера. Волосы станут сильными, гладкими, блестящими и быстро отрастут.

Многие удивляются, но этот лйфхак реально работает. Им пользовались советские женщины, которым были недоступны кондиционеры и бальзамы.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».

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