10 капель йода на 2 литра воды: ваши волосы будут гладкими и блестящими

Если вы давно хотите отрастить роскошные волосы, но никак не получается, то попробуйте полоскать их йодом. Удивительно, но это вещество творит чудеса с волосами.

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Возьмите на два литра воды десять капель йода и полоскайте волосы каждый раз после мытья вместо кондиционера. Волосы станут сильными, гладкими, блестящими и быстро отрастут.

Многие удивляются, но этот лйфхак реально работает. Им пользовались советские женщины, которым были недоступны кондиционеры и бальзамы.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».