Извели одним бананом всех муравьев на участке: метод, который реально работает (проверьте сами)

Муравьи не только разводят на участке тлю, но сами являются вредителями. Они поедают плоды и корневую систему некоторых растений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Чтобы быстро и надолго избавиться от муравьев в огороде, вам понадобятся кожура от банана и порошок борной кислоты. От этого вещества насекомые уничтожаются мгновенно.

А чтобы кислота поразила не только рабочих мурашей, но и матку и размножение прекратилось, используется приманка в виде кожуры банана. Нарежьте ее на кусочки, пропитайте порошком и разбросайте в местах скопления муравьев и на их жилища. Эффект будет очень быстрым.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».