Сколько будет стоить доллар после 6 августа: слабоневным лучше присесть

Американский доллар уже несколько недель подряд идет только на повышение. Эксперты говорят, что такая тенденция сохранится и дальше. Пока, увы, каких-либо предпосылок для улучшения ситуации с рублем не существует.

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Уже на следующей неделе (с 7 августа) доллар будет стоить на бирже 94-97 рублей, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей, такого мнения придерживается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.