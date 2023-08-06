Сколько будет стоить доллар после 6 августа: слабоневным лучше присесть

Американский доллар уже несколько недель подряд идет только на повышение. Эксперты говорят, что такая тенденция сохранится и дальше. Пока, увы, каких-либо предпосылок для улучшения ситуации с рублем не существует.
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Уже на следующей неделе (с 7 августа) доллар будет стоить на бирже 94-97 рублей, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей, такого мнения придерживается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Сейчас спрос на валюту гораздо больше предложений на российском рынке, от этого и такой повышенный курс. Он может уменьшиться только в сентябре, при условии, что Ценробанк РФ повысит ключевую ставку.