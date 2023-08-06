Сколько будет стоить доллар после 6 августа: слабоневным лучше присесть

Доллар. Фото: Global Look Press

Сейчас рубль вряд ли поднимется.

Американский доллар уже несколько недель подряд идет только на повышение. Эксперты говорят, что такая тенденция сохранится и дальше. Пока, увы, каких-либо предпосылок для улучшения ситуации с рублем не существует.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Уже на следующей неделе (с 7 августа) доллар будет стоить на бирже 94-97 рублей, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей, такого мнения придерживается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Сейчас спрос на валюту гораздо больше предложений на российском рынке, от этого и такой повышенный курс. Он может уменьшиться только в сентябре, при условии, что Ценробанк РФ повысит ключевую ставку.

Источник: 1prime.ru

Читайте также