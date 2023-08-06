Один раз обработали чахлые огурцы — не узнали: желтизна пропала, новые плоды пошли

Огурчики к концу лета начинают уставать, листочки становятся чахлыми, желтыми, плодоношение уменьшается. Однако культуру можно возродить при помощи простого состава с дрожжами и молоком.

После полива данной подкормкой растения начинают себя хорошо чувствовать, у них появляются силы на новые плоды.

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Берем 1 литр молока с небольшим процентом жирности, разводим его в 9 литрах теплой воды. Добавляем 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и даем составу настояться. Перед подкормкой обязательно проливаем огурцы водой.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»