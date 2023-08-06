Чтобы огурцы плодоносили до глубокой осени: поливаем этим составом — желтые листья зеленеют, растения обновляются

Сейчас, когда огурчики ослабли и уже устали плодоносить, необходимо чередовать органические и минеральные удобрения каждую неделю после полива.

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В настоящий момент огурцам можно давать слабый раствор коровяка или куриного помета. Хорошо будет эту подкормку чередовать с травяным настоем.

Для минеральной подкормки подойдет древесная зола. Стакан золы нужно развести в большом ведре с водой, потом вносите этот состав под каждый корень огурца (стакана достаточно).

Можно в зольный настой добавить немного лимонной кислоты, чтобы он лучше усваивался растением.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»