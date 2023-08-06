Доллар повысится уже завтра: других вариантов нет, россияне предпринимают меры

На следующей неделе (с 7 августа) курс доллара и евро опять поползут вверх на торгах. В этом убежден финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Российская валюта, по мнению эксперта, будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей.

Рубль продолжит терять свои позиции вплоть до сентябрьского заседания Центробанка РФ, когда вероятно очередное повышение ключевой ставки.

Пока иностранная валюта растет в цене из-за дисбаланса спроса и предложения евро и долларов на рынке.

Источник: 1prime.ru