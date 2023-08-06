Зачем сантехники советуют класть в раковину активированный уголь: эффект вас обрадует, так свежо и приятно

Активированный уголь - великолепный сорбент. И это можно эффективно использовать в хозяйстве. Добейтесь идеального запаха в своем доме при помощи этих копеечных таблеток.

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Если вы будете класть по 2-4 таблетки активированного угля в слив раковины, то утром из трубы не будет никогда исходить никаких запахов. Точно так же можно поступать с унитазом, мусорным ведром, холодильником, ванной, дешевой кабиной, то есть везде, где важно устранить вонь.

А если вы накапаете на таблетки активированного угла любимое эфирное масло, то к тому же наполните помещение приятным ароматом.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».