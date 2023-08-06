Счастливчик найден: 2023 год поможет одному знаку из китайского календаря

Стало известно, кто в 2023 году почувствует свою удачу.

Оказалось, что этот год станет самым удачным за последние десять лет. В следующем году по китайскому гороскопу наступает период Серебряной Водяной Змеи.

Знаком текущего года является Черный Водяной Кролик. И люди, рожденные в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), могут почувствовать удачу и хорошие результаты в сфере работы.