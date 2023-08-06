«Запрещенный» режим стиральной машинки: никогда его не включайте, не вредите

Если вы не хотите портить свое белье и попусту выбрасывать деньги на ветер, то запретите сами себе использовать режим в стиральной машинке на 40 градусах.

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Техники считают его бесполезным. Для ежедневного ополаскивания одежды вполне достаточно режима в 30 градусов. Сильные загрязнения убирает режим в 60 градусов и выше, бактерии тоже убиваются только на режиме свыше 60 градусов.

Поэтому, включая машинку на 40 градусов, вы просто тратите лишние деньги на оплату никому ненужных дополнительных 10 градусов. Не вредите сами себе.

Источник: интернет-газета «Жизнь».