Шнурки больше не развяжутся: простой лайфхак

Стало известно, как завязывать шнурки, чтобы они держались весь день.

Есть люди, которые терпеть не могут ботинки с шнурками. Они объясняют это тем6 что такая обувь развязывается. Но есть и решение такой проблемы.

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Всего лишь нужно натереть шнурки обыкновенной гигиенической помадой. Толстый слой жира делает шнурки менее скользкими, что затрудняет их самостоятельное развязывание.