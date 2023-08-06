Избавились от тли настоем травы: пропала сразу, нравится больше химии (простой метод)

Тля не переносит такое растение, как чистотел. При соприкосновении с настоем из этой травы, насекомое моментально гибнет.

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Поэтому вы без всякой химии можете избавиться от огородных вредителей, нарвав чистотела. Благо, этого растения всегда везде растет вволю.

Наполните на 2/3 ведро чистотелом, покройте водой доверху. Настаивайте сути. Далее настой слейте и опрыскайте пораженные растения со всех сторон. Тля пропадет моментально.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».