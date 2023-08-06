Чтобы содержимое банок никогда не плесневело: простой трюк с крышкой

Чтобы при открытии банок с зимними заготовками и продуктами никогда не появлялось плесени, воспользуйтесь простым лайфхаком. При помощи этого метода содержимое тары всегда будет свежим без признаков порчи.

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Возьмите с горошину горчицы и смажьте ей поверхность крышки с внутренней стороны. Закройте этой крышкой банку.

Теперь ваши продукты никогда не испортятся! Конечно, не забывайте ставить посуду в холодильник и помните, что аромат горчицы иногда спорит с содержимым, подбирайте то, что подходит.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».