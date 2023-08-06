Не только финансовая грамотность – какие фигурки и растения уберегут ваши деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

При помощи этих талисманов можно приумножить богатство.

Были названы предметы, которые влияют на финансы.

Эксперты в области эзотерики утверждают, что некоторые вещи обладают магической силой и способны привлекать деньги в дом.

Например, фигурка денежной жабы из золота или позолоты может стать отличным символом процветания. Она принесет богатство, если ее разместить напротив входной двери.

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Замиокулькас или долларовое дерево также считается символом богатства. Зеркала признаны эзотериками денежными магнитами. 

Также нужно делать уборку почаще. Так как деньги не переносят беспорядок, а в углу комнаты или рядом с сейфом должна быть установлена копилка. Об этом рассказали в sterlegrad.ru.

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