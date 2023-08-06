Эти продукты «разгладят» вашу кожу от морщин – достаточно их съесть

Эксперты рассказали, какие продукты будут полезны для кожи.

Коллаген нужен, чтобы избежать большого количества морщин на лице. Специалисты советуют добавить в рацион после 40 лет продукты, богатые коллагеном.

Например, бананы содержат высокое количество коллагена. Поэтому они могут улучшать цвет лица и эластичность кожи. Они также богаты калием, который способствует здоровому кровообращению в коже.

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Сардины также являются полезным источником коллагена, а еще они содержат кальций, витамин D и Омега-3. Об этом рассказали в shefinds.com.