Добавьте мед: вкусный рецепт нежного печенья

Для любителей меда и печенья опытные домохозяйки рассказали свежий рецепт.

В глубокую миску добавляют два яйца, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, растительное масло и мед. Если мед засахарился, его следует растопить на водяной бане. Все компоненты нужно хорошо перемешать до однородной консистенции.

Далее готовят тесто, и из круга толщиной 5 мм начинают вырезать заготовки с помощью формочки. Вырезанные кружочки перекладывают на противень, затем отправляют в духовку.

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К слову, печенье выпекается при температуре 180 градусов всего 15 минут. Об этом рассказали в vnimanie.pro.