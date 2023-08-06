Вы забудете о сорняках – просто опрыскайте этим раствором весь город

Одной из основных проблем дачников является растительность, особенно сорняки. Однако существует доступное и эффективное решение, которое не требует больших затрат на химические средства.
Эксперты рекомендуют использовать особый раствор, который позволит избавиться от всех вредных растений на огороде.
Для приготовления раствора необходимо взять полтора килограмма обычной поваренной соли и растворить ее в десяти литрах воды.
Важно все тщательно перемешать, чтобы жидкость стала однородной.
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Получившийся раствор затем можно использовать на огороде. Его следует перелить в емкость с пульверизатором и аккуратно опрыскать зоны, где возникли сорняки. Рекомендуется применять раствор в жаркую погоду. Об этом рассказали в vnimanie.pro.