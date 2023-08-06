Это может оттолкнуть будущего партнера: избегайте «преждевременной верности»

Стало известно, кто подвержен «преждевременной верности».

Эксперт отметил, что такой синдром чаще проявляется у женщин. Но может встречаться и у мужчин. Такие люди готовы рассматривать каждого партнера как любовь на всю жизнь. Планы на совместную жизнь и поиски колец для свадьбы появляются буквально сразу, если есть «преждевременная верность».

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Психолог Денис Долгов в своем Telegram-канале предупредил, что такое поведение чаще только отталкивает партнера.