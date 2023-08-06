Астрологи назвали четыре знака, у которых часто случаются неудачи

Гадания. Фото: Global Look Press 

У каждого из знаков в этом списке свои причины, которые не дают развиваться.

Стало известно, какие знаки чаще остальных сталкиваются с неудачами.

Оказалось, рожденные под знаком Рака испытывают сложности с принятием правильных решений. Они часто руководствуются своими эмоциями. И это делает их уязвимыми.

 Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

У Дев есть неуверенность, которая является причиной их неудач. Эта неуверенность часто происходит из страха осуждения. Девы очень боятся критики.

Скорпионы очень ревнивы, подозрительны и желают контролировать все вокруг себя. Это часто приводит их к проблемам.

Козероги боятся любых изменений, даже самых незначительных. Это мешает им достигать хороших результатов. Об этом астрологи рассказали в rsute.ru.

Читайте также