Цены достигли предела: какое мясо сильно подорожало

Стало известно, что будет с ценами на мясо.

Оказалось, цены на свинину в России значительно подскочили. Они достигли самого высокого уровня за последние восемь лет. Выше всего подскочили цены на живых свиней и основные отрубы в оптовом секторе.

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Цена на мясо увеличилась на 7%, достигнув отметки в 148 рублей за килограмм. Также заметно подорожали свиная шея, карбонад и окорок, соответственно на 9, 12 и 11 процентов. Лопатки и грудинки тоже подорожали на 12 и 3 процента соответственно. Эксперты связывают рост цен с недостаточным объемом свинины в производстве. Они отмечают, что производители не могут удовлетворить спрос покупателей в полной мере. Об этом стало известно в vedomosti.ru.