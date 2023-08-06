Восток - дело тонкое: какие духи используют красавицы из Японии

Стало известно, какой парфюм выбирают модницы из Японии.
Выбор средств для стирки в Японии требует большего внимания. Вместо использования обычной туалетной или парфюмерной воды японки предпочитают легкие мисты или вовсе ничего не используют.
Сильный аромат считается проявлением неуважения к окружающим в этой стране. Влажный и теплый климат Японии делает многие европейские и восточные парфюмерные композиции неприятными.
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Зато в Японии можно использовать специальные пищевые добавки с витамином Е, антиоксидантами и цветочным экстрактом, которые придают телу аромат розы.
Достаточно принять капсулу, и аромат начнет выделяться из пор самостоятельно. Этот аромат даже способен скрыть запах пота, так что даже в жаркие дни удастся благоухать. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.
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