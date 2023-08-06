Восток - дело тонкое: какие духи используют красавицы из Японии

Стало известно, какой парфюм выбирают модницы из Японии.

Выбор средств для стирки в Японии требует большего внимания. Вместо использования обычной туалетной или парфюмерной воды японки предпочитают легкие мисты или вовсе ничего не используют.

Сильный аромат считается проявлением неуважения к окружающим в этой стране. Влажный и теплый климат Японии делает многие европейские и восточные парфюмерные композиции неприятными.

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Зато в Японии можно использовать специальные пищевые добавки с витамином Е, антиоксидантами и цветочным экстрактом, которые придают телу аромат розы.