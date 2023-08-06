«Если вы не готовы к резким запахам»: специалист из мира туризма назвала худшие места для поездок

Эксперт рассказала, куда не стоит отправляться в путешествие.

Оказалось, маркетолог в сфере туризма Маргарита Дягилева не советует ехать в Афганистан. Венесуэла – тоже не самое лучшее направление для туризма.

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