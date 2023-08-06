«Если вы не готовы к резким запахам»: специалист из мира туризма назвала худшие места для поездок

Эксперт рассказала, куда не стоит отправляться в путешествие.
Оказалось, маркетолог в сфере туризма Маргарита Дягилева не советует ехать в Афганистан. Венесуэла – тоже не самое лучшее направление для туризма.
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«Столицу Венесуэлы – Каракас – лучше обходить стороной. Этот город стал самым криминальным в мире. Уровень преступности здесь составляет 83,76%. К тому же в местных тропических лесах процветают вирусные инфекции — энцефалит, бешенство, бруцеллез и другие. Поэтому здесь надо с осторожностью относиться к прогулкам по джунглям и продуктам животного происхождения», – отметила эксперт.
«В Ираке уже давно не прекращаются вооруженные конфликты. И хотя в стране находятся ценнейшие памятники древней цивилизации, регулярные террористические атаки и войска, патрулирующие улицы, никак не содействуют туризму. Не отправляйтесь в Индию, если вы не готовы к резким запахам, убитым общественным туалетам и слабы на желудок», – заключила специалист в беседе с vnimanie.pro.