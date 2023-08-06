«Повышение коснется вторичного рынка»: эксперт рассказала, что будет с ценами на жилье

Стало известно, как изменится стоимость ипотечного жилья.
Оказалось, ставка по кредиту будет увеличена из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ. При этом банки могут опасаться резкого снижения спроса среди клиентов. Поэтому резких перемен на рынке ипотеки ждать не стоит.
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«Кроме того ипотечные ставки уже повысились в начале года. Так что резкого скачка не предвидится. В первую очередь, повышение коснется вторичного рынка: там и без того никогда не было низких ставок. В новостройках же ставку от интенсивного роста удержат льготные программы. Скорее всего, в августе-сентябре покупатели еще смогут оформить ипотеку на прежних условиях, потом банки начнут корректировать ставку в сторону увеличения», – заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как и где нужно хранить сбережения.