«Повышение коснется вторичного рынка»: эксперт рассказала, что будет с ценами на жилье

Стало известно, как изменится стоимость ипотечного жилья.

Оказалось, ставка по кредиту будет увеличена из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ. При этом банки могут опасаться резкого снижения спроса среди клиентов. Поэтому резких перемен на рынке ипотеки ждать не стоит.

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