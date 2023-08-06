Любимчики самой таинственной планеты: эти знаки до декабря продвинутся по карьерной лестнице — успех

В Космосе постоянно идет движение планет. Многие замечали, что это отражается на жизнях людей. В последнее время часто случается ретроградный Меркурий. Эксперты предупреждали, что в такой период чаще случаются ссоры, возникают проблемы в разных сферах. А теперь астролог Людмила Митрохина высказалась о самой таинственной планете Нептун, которая с середины текущего лета пребывает в ретроградном движении.
Оказалось, что он будет находится в обратном движении до начала декабря 2023 года.У этой планеты есть свои фавориты: Раки, Скорпионы и Рыбы. Дело в том, что Нептун до 2026 года перешел в знак Рыбы.
По словам Митрохиной, Раки должны понять, что им нравится по-настоящему. Отмечается, что Нептун поможет вырасти в профессиональной сфере тем, кто свяжет свою жизнь с делом, которым он по-настоящему горит. В период ретроградности этой планеты Раки больше не будут вводить себя в заблуждения. Они начнут планомерно двигаться к своей мечте.
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А те Скорпионы, которые находятся в поисках любви, должны в эти месяцы стать активнее и проявить инициативу. Если они постараются, то у них увеличится шанс встретить свою вторую половинку.
До начала зимы у Рыб жизнь сильно изменится. Они смогут пересмотреть свои взгляды, осознать свое предназначение и исправить ошибки прошлого. Планета сулит им продвижение в карьере и новые способы заработка, отмечает 7days.