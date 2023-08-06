«Только локальные бренды кофе и чая»: Jacobs оставляет российский рынок

Стало известно, что производитель Jacobs уходит из России.

Эксперт из области маркетинга рассказала, как изменится обстановка на российских прилавках.

«Компания JDE Peet’s, владеющая товарными знаками Jakobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, оставит на российском рынке только локальные бренды кофе и чая. Так, вместо кофе Jakobs Monarch на прилавках появится Monarch», – отметила Мария Долгова.

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