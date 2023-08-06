«Только локальные бренды кофе и чая»: Jacobs оставляет российский рынок

Кофе. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова поделилась важной информацией.

Стало известно, что производитель Jacobs уходит из России.

Эксперт из области маркетинга рассказала, как изменится обстановка на российских прилавках.

«Компания JDE Peet’s, владеющая товарными знаками Jakobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts, оставит на российском рынке только локальные бренды кофе и чая. Так, вместо кофе Jakobs Monarch на прилавках появится Monarch», – отметила Мария Долгова.

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«Переименование не повлияет на качество и ассортимент продукции концерна из Нидерландов, ежегодно производящего только на заводе в Ленинградской свыше 35 тыс. тонн растворимого, жареного молотого и зернового кофе, а также кофейных смесей. Кроме этого, у JDE Peet’s есть предприятие в Новосибирской области», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее специалист по финансам рассказала о будущем стоимости продуктов.

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