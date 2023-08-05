Как оторвать защитную пленку от пластикового окна, если она уже успела присохнуть

Если вы не успели вовремя снять защитное покрытие с пластикового окна, то спустя некоторое время у вас могут возникнуть большие сложности.
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Под воздействием солнца пленка присыхает к пластику, и удалить ее становится почти невозможно.
Опытные хозяйки долго думали над решением этой проблемы. Экспериментировали с разными средствами. И пришли к выводу, что с задачей может справиться обычное растительное масло.
Инструкция простая. Нанесите продукт на все проблемные места и подождите около 2-х часов. Когда время пройдет, возьмите шпатель и аккуратно соскребите защитную пленку с подоконника.
Источник: YouTube-канал Nechetoff