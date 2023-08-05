Кошачий лоток перестанет вонять мочой: всего 15 капель этого средства — и нет проблем

Владельцы котов прекрасно знают, как сильно может вонять туалет их питомца. И дело вовсе не в том, что кому-то лень менять наполнитель. Проблема в том, что запах кошачьей мочи намертво въедается в пластик.

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Обычным мылом вонь не победить. Но способ все-таки есть. Вы будете удивлены, но проблему можно решить с помощью обычного йода. Достаточно всего 15 капель аптечного средства, чтобы надолго избавиться от неприятного аромата.