Кошачий лоток перестанет вонять мочой: всего 15 капель этого средства — и нет проблем

Фото: freepik.com/freepik

Гениальный трюк от любителей котиков.

Владельцы котов прекрасно знают, как сильно может вонять туалет их питомца. И дело вовсе не в том, что кому-то лень менять наполнитель. Проблема в том, что запах кошачьей мочи намертво въедается в пластик. 

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Обычным мылом вонь не победить. Но способ все-таки есть. Вы будете удивлены, но проблему можно решить с помощью обычного йода. Достаточно всего 15 капель аптечного средства, чтобы надолго избавиться от неприятного аромата.

Все проще простого. Смешайте йод с одним литром воды и обработайте кошачий туалет этим средством. Подождите несколько минут. Ополосните лоток водой и дайте ему высохнуть.

Результат вас непременно порадует: от запаха мочи не останется никаких следов.

Источник: rbc.ru

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