Бензин будет бесплатным целый месяц: АЗС приготовили сюрприз для российских водителей с 7 августа

С каждым годом количество машин на дорогах увеличивается. Примечательно, что обслуживать авто становится дороже. Цены на бензин также растут. Но у российских водителей появится новая возможность, которая позволит значительно сэкономить на бензине. Различные российские АЗС в настоящий момент запускают программы, которые позволят сэкономить на приобретении топлива или даже получить его бесплатно.
Так одна из самых популярных заправок в России предлагает начислить 1000 бонусов в том случае, если человек купит страховку на авто. На эти бонусы потом приобрести около 20 литров бензина.
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Другая сеть заправок уже в Сибири разыгрывает 500 литров топлива. Чтобы проверить свою удачу, надо заправить машину на 25 литров в течение недели. Победитель получит бесплатного бензина примерно на месяц, сообщает PRIMPRESS.