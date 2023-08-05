Бензин будет бесплатным целый месяц: АЗС приготовили сюрприз для российских водителей с 7 августа

Так одна из самых популярных заправок в России предлагает начислить 1000 бонусов в том случае, если человек купит страховку на авто. На эти бонусы потом приобрести около 20 литров бензина.

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Другая сеть заправок уже в Сибири разыгрывает 500 литров топлива. Чтобы проверить свою удачу, надо заправить машину на 25 литров в течение недели. Победитель получит бесплатного бензина примерно на месяц, сообщает PRIMPRESS.