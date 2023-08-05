Никогда не выбрасывайте обмылки: им можно найти применение — сэкономите семейный бюджет

Бережливые хозяйки никогда не выбрасывают обмылки. У них все идет в ход: на пользу семейному бюджету.

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Остатки мыла можно использовать для поддержания чистоты унитаза. Об этом сообщалось ранее. А теперь стало известно о том, как превратить обмылки в отличное средство для мытья рук.