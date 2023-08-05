Никогда не выбрасывайте обмылки: им можно найти применение — сэкономите семейный бюджет

Бережливые хозяйки никогда не выбрасывают обмылки. У них все идет в ход: на пользу семейному бюджету.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Остатки мыла можно использовать для поддержания чистоты унитаза. Об этом сообщалось ранее. А теперь стало известно о том, как превратить обмылки в отличное средство для мытья рук.
Все просто. Измельчите кусочки мыла на крупной терке. Затем сложите их в банку с дозатором и залейте горячей водой.
Подождите 5 дней и хорошенько встряхните емкость. На этом все. Жидкое мыло готово. Можно использовать по назначению.
Источник: lfha.ru