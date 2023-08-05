Положите рис в морозильную камеру на трое суток: результат вас ошеломит — хитрые хозяйки всегда так делают

Многие хозяйки хранят в доме большой запас риса и других круп. Во-первых, так спокойнее. Можно не переживать, что будет нечего приготовить. А во-вторых, в магазинах бывают выгодные акции, мимо которых просто невозможно пройти.

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Тоже привыкли иметь резерв продуктов? Тогда обязательно воспользуйтесь этим советом. Если все сделать по инструкции, то крупа пролежит гораздо дольше того срока, что заявлен на упаковке.

Все просто. Каждый новый пакет крупы нужно обязательно класть в морозильную камеру. Продукт необходимо держать в холоде минимум трое суток.

Когда время пройдет, рис можно будет достать и убрать на полку. После такой обработки погибнут все личинки, жучки и червячки, которые любят селиться в крупах. Что положительно скажется не только на качестве продукта, но и его на сроке хранения.

Источник: santeplusmag.com