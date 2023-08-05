Никогда не держите эти вещи в вакуумных пакетах: потом придется выбросить — многие ошибаются

Фото: freepik.com/freepik

Деликатные ткани не переживут такого обращения.

Многие хозяйки активно пользуются вакуумными пакетами для хранения вещей. Это очень удобно, если нужно освободить пространство. Однако далеко не каждое изделие может пережить такое обращение. 

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Если не хотите горько пожалеть, то ни за что не помещайте в вакуум вещи из шелка и кашемира. Эти наряды нельзя будет восстановить. Их форма будет испорчена безвозвратно.

С кожаными изделиями тоже не стоит экспериментировать. После такого хранения они покроются заломами и трещинами.

Мех также в группе риска. После вакуума объем вашей шубы серьезно пострадает. Можете в этом не сомневаться.

Кроме того, не убирайте на хранение влажные вещи. Если в пакет попадет хоть капля воды, то одежда быстро покроется плесенью.

Источник: thevoicemag.ru

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