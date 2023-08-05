Никогда не держите эти вещи в вакуумных пакетах: потом придется выбросить — многие ошибаются

Многие хозяйки активно пользуются вакуумными пакетами для хранения вещей. Это очень удобно, если нужно освободить пространство. Однако далеко не каждое изделие может пережить такое обращение.

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Если не хотите горько пожалеть, то ни за что не помещайте в вакуум вещи из шелка и кашемира. Эти наряды нельзя будет восстановить. Их форма будет испорчена безвозвратно.

С кожаными изделиями тоже не стоит экспериментировать. После такого хранения они покроются заломами и трещинами.

Мех также в группе риска. После вакуума объем вашей шубы серьезно пострадает. Можете в этом не сомневаться.

Кроме того, не убирайте на хранение влажные вещи. Если в пакет попадет хоть капля воды, то одежда быстро покроется плесенью.

Источник: thevoicemag.ru