Лучше бежать в обменники: озвучен точный курс доллара на следующую неделю

«Рубль, на мой взгляд, пока останется в диапазоне 93-95 рублей. Значимых факторов поддержки не просматривается. Однако и поводов для резкого ослабления нет», – поделился эксперт, пишет агентство «Прайм».

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Добавим, что аналитики дали также прогноз по курсу валют. Отмечается, что курс доллара снизится на 1,37 рубля, до 94,32 рубля, евро — на 2,09 рубля, до 103,52 рубля.