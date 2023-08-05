Лучший усилитель стирального порошка — добавьте пару ложек в барабан машинки: вещи будут идеально чистыми

Чтобы получить идеально чистое белье, больше не нужно тратить деньги на покупку дорогих средств для стирки. Можно брать самый дешевый порошок. Результат будет не хуже. А возможно, даже лучше.

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Секретом чистого белья поделилась опытная хозяйка. Оказывается, любой стиральный порошок можно усилить с помощью двух ложек пищевой соды. Ее можно использовать при стирке белых и цветных изделий.

Все просто. Засыпьте порошок в специальный отсек. А соду добавьте прямо в барабан машинки. Запустите программу стирки. И подождите. Когда цикл завершится, вы ахнете от результата. Одежда будет безупречно чистая: без пятен, разводов и остатков моющих веществ.

Источник: Дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»