Амур сотворит чудо: эти три знака зодиака обретут настоящую любовь в августе

Счастливчиками будут Близнецы. У них будет целая неделя новых знакомств. Они не только смогут больше общаться с представителями противоположного пола, но и будут выглядеть неотразимо. При этом главное не растеряться и взять инициативу в свои руки.

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Козероги почувствуют в себе новые чувства. Они будут склонны к нежности и страсти. Это будет заметно окружающим, поэтому представители этого знака зодиака будут притягательны как огонь.

Наконец, Водолеи, во-первых, научатся распознавать неуловимые сигналы от партнера. А во-вторых, они осознают, что старые отношения окончательно себя изжили, поэтому нужно менять личную жизнь, сообщает rsute.ru.