Амур сотворит чудо: эти три знака зодиака обретут настоящую любовь в августе

Зачастую люди мечтают о крепкой семье. Однако кто-то легко находит подход к противоположному полу, а кто-то постоянно обжигается в отношениях. Но не стоит отчаиваться, так как в последний месяц лета сама вселенная поможет обрести любовь. Таролог Галина Янко назвала три знака зодиака, представители которых смогут наладить свою личную жизнь в период с 7 по 13 августа.
Счастливчиками будут Близнецы. У них будет целая неделя новых знакомств. Они не только смогут больше общаться с представителями противоположного пола, но и будут выглядеть неотразимо. При этом главное не растеряться и взять инициативу в свои руки.
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Козероги почувствуют в себе новые чувства. Они будут склонны к нежности и страсти. Это будет заметно окружающим, поэтому представители этого знака зодиака будут притягательны как огонь.
Наконец, Водолеи, во-первых, научатся распознавать неуловимые сигналы от партнера. А во-вторых, они осознают, что старые отношения окончательно себя изжили, поэтому нужно менять личную жизнь, сообщает rsute.ru.